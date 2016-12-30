Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Траст"

Фото из открытых источников

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Траст" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии финучреждения, сообщается на сайте фонда.

Смотрите также: Вкладчики банков пикетируют здание Нацбанка в Киеве

Отмечается, что процедура ликвидации продлится 2 года – до 29 декабря 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Владимир Кухарев.

Сообщается, что требования кредиторов банка фонд принимает в течение 30 дней со дня публикации сведений о начале ликвидации в газете "Голос Украины".

Напомним, ранее Национальный банк Украины признал банк "Траст" неплатежеспособным 7 декабря за нарушение запрета регулятора на привлечение вкладов. Банк "Траст" работал в Украине с 2007 года и по состоянию на 1 октября занимал 67-е место среди 100 работающих банков по объему активов.