В помещениях "КСГ Банка" проведены 13 обысков - прокуратура

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту противоправного завладения денежными средствами ПАО "КСГ Банк" на сумму свыше 386 млн грн, провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Во время обысков, говорится в сообщении, правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности, имеющие признаки фиктивности, документы и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения.

Как выяснилось, отметили в прокуратуре, преступная схема хищения денежных средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов "КСГ Банка". "С этой целью злоумышленниками было открыто около ста клиентских счетов, с которых в дальнейшем сняты деньги тремя подставными лицами по доверенностям", — сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по признакам ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество), продолжается.

Ранее в среду сообщалось, что СБУ проводили обыски в офисах "КСГ Банка" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.