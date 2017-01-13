Украинцы, которых не впустили в РФ, постоянно там работали - Слободян

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Украинцы, которых в четверг не впустили на территорию РФ российские пограничники, на постоянной основе работали в соседнем государстве, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ. Соответственно, людей вернули и лишь шестерым, это водители транспортных средств, выдали документы о том, что их действительно официально не пропустили на территорию России", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию и в свою очередь проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", — добавил Слободян.

Напомним, в четверг вечером Слободян сообщил, что российские пограничники не пропустили на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения.