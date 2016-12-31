Украина намерена вернуть осужденного в РФ украинца Выговского

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева получил ходатайство о приведении в соответствие с украинским законодательством приговора российского суда, который осудил украинца Валентина Выговского на 11 лет тюрьмы за шпионаж, представление внесено в рамках процедуры передачи украинца на родину для отбывания наказания, сообщает Минюст Украины.

"Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Сейчас соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины",- говорится в сообщении Минюста.

После получения копии постановления суда украинский Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. При наличии согласия всех сторон предстоит передача заключенного.

В марте этого года Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Валентину Выговскому, получившему 11 лет колонии за шпионаж. В апреле Минюст Украины направил в РФ запрос о передаче Выговского в Украину для отбывания наказания.