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    В центре Москвы мужчина упал с крыши пятиэтажки во время селфи

    (обновлено: )48
    Мужчина попал в больницу после падения с крыши пятиэтажки на Пресненском валу. Со слов очевидцев, перед падением он делал селфи, сообщил источник в правоохранительных органах.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    RIA News Михаил Малыхин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре Москвы во время селфи, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Слон. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По его словам, инцидент произошел вчера днем.

    "Мужчина попал в больницу после падения с крыши пятиэтажки на Пресненском валу. Со слов очевидцев, перед падением он делал селфи", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей. По официальной информации, в полицию вчера поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним с улицы Пресненский вал доставлен мужчина 1989 года рождения с травмами.

    "По данному факту проводится проверка", — сообщил РИА Новости дежурный офицер главка МВД.

    Ранее сообщалось, что туристка из Ростова сорвалась со скалы в Крыму, куда отправилась делать селфи.

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