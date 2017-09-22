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    У посла Украины в Дели украли телефон, когда он делал селфи

    (обновлено: )20610
    Инцидент произошел в среду утром в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.
    Посол Украины в Индии Игорь Полиха (справа)
    Игорь Полиха в Facebook

    КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина. Неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели, сообщили РИА Новости в полиции города.

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    Инцидент произошел в среду утром в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.

    "Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал (с телефоном)", — заявили в пресс-службе городской полиции.

    Полиция Дели составила протокол о правонарушении. Палиха, который, как заявили в полиции, был в момент происшествия один, описал злоумышленника полицейским. "Мы расследуем дело", — заявили в полиции.

    Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

    Напомним, ранее музыканты британского дуэта Pet Shop Boys рассказали, что подверглись ограблению в бразильском Рио-де-Жанейро.

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