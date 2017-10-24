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    Россия

    Похоронили погибшую в Доминикане россиянку

    (обновлено: )151
    Наталья Бородина похоронена на родине, в городе Златоуст Челябинской области. Опекуном ее 11-летнего сына стала родная сестра.
    Погибшая в Доминикане гражданка России Наталья Бородина
    Фото: соцсети

    КИЕВ, 24 окт – РИА Новости Украина. Наталью Бородину, погибшую в Доминиканской Республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля, во вторник похоронили в городе Златоуст Челябинской области, где она родилась, сообщают пользователи социальной сети "ВКонтакте".

    Уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина
    vesti-ua.net
    В Доминикане погибла россиянка, высунувшись полуголой из окна авто

    "Наталью похоронили на Уреньге (Уреньгинское кладбище)", — сообщила пользователь группы "Любимый Златоуст" Лариса.

    По данным местных СМИ, пришедшие на похороны люди сказали теплые слова о погибшей, в частности, о том, что у нее был сильный характер и она любила путешествовать. Также издания уточняют, что сестра Натальи Юлия станет опекуном ее 11-летнего сына.

    Туристка из РФ Наталья Бородина погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине. Бойрачук после этого была задержана местной полицией, впоследствии ее признали невиновной в гибели подруги. На прошлой неделе тело Натальи было отправлено на родину, в Челябинскую область.

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