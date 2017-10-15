Гибель россиянки в Доминикане. Украинку подозревают в "пьяном" вождении

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, была задержана местной полицией; по некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости по телефону руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.

Туристка из РФ погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине.

"Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения", – сказал Перадзе. При этом он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему не известно.

Перадзе также сообщил, что страховая компания уже занимается этим случаем, находясь на связи с похоронным бюро, где находится тело погибшей.

"Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я", — сказал консул. Сроки репатриации тела пока не известны.

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Ранее в страховой компании РИА Новости сообщили, что погибшая была застрахована на сумму 50 тысяч евро. По словам представителя страховщика, в рамках полиса компания осуществит репатриацию тела, но в настоящий момент ждет пакет документов, включая свидетельство о смерти.