наверх
15.10.201719:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Гибель россиянки в Доминикане. Украинку подозревают в "пьяном" вождении

    (обновлено: )64902
    По некоторым данным, гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки, могла быть в состоянии алкогольного опьянения, сообщил руководитель отдела посольства РФ в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике.
    Россиянка Наталья Бородина
    vesti-ua.net

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, была задержана местной полицией; по некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости по телефону руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.

    instagram.com/rosieroff
    Британский секс-символ предстала в роскошном соблазнительном белье

    Туристка из РФ погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине.

    "Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения", – сказал Перадзе. При этом он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему не известно.

    Перадзе также сообщил, что страховая компания уже занимается этим случаем, находясь на связи с похоронным бюро, где находится тело погибшей.

    "Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я", — сказал консул. Сроки репатриации тела пока не известны.

    Читайте также: Шерше ля фам. Куда пропала Юлия Тимошенко, вы не знаете?

    Ранее в страховой компании РИА Новости сообщили, что погибшая была застрахована на сумму 50 тысяч евро. По словам представителя страховщика, в рамках полиса компания осуществит репатриацию тела, но в настоящий момент ждет пакет документов, включая свидетельство о смерти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Факельное шествие националистов в Киеве
    День защитника Украины
    Ян Пекло
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое