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    Во Владивостоке обрушился строящийся торговый центр

    (обновлено: )4410
    Как показала проверка, застройщик начал возводить непредусмотренный в проекте третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.
    Во Владивостоке обрушился торговый центр из-за нарушения строительных норм
    владивосток.онлайн

    КИЕВ, 22 окт – РИА Новости Украина. Этаж строящегося ТЦ обрушился во Владивостоке из-за нарушения проекта, пострадавших нет, сообщает администрация Приморья.

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    "Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края провела проверку по факту обрушения перекрытий строящегося здания… Согласно документам, застройщик – компания "РосТрансГрупп" – заявил о строительстве двухэтажного здания. По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено", – говорится в сообщении.

    Как показала проверка, застройщик начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.

    По мнению специалистов инспекции, причиной обрушения стало именно отступление от проекта. Так как объект не поднадзорен краевой инспекции, этим вопросом займутся правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что обрушение кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошло во время пожара в торговом центре "Перспектива" в подмосковном Чехове.

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