Под Москвой горит большой торговый центр, есть угроза обрушения

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В торговом центре "Синдика" на северо-западе Московской области произошел пожар.
На данный момент общая площадь очагов, на которых происходит пожар, составляет 55 тысяч квадратных метров, всего из здания эвакуированы 3 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Пожар очагами 55 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 3 тысячи человек", — сказал он.
Также источник в экстренных службах сообщил, что есть опасность обрушения конструкции горящего торгового центра.
"Есть опасность обрушения обгоревших конструкций торгового центра. Из здания выведены все люди, в том числе спасатели", — сказал он.
Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино.
Площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг на 5200 машино-мест. ТЦ был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.
Напомним, 6 октября неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.