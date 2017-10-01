Обрушение трибуны во Франции: пострадали 26 человек

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Во время футбольного матча чемпионата Франции "Амьен"— "Лилль" обрушилась трибуна со зрителями, пострадали 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Инцидент произошел после забитого гола в ворота хозяев "Амьен"на 15-й минуте матча. На гостевой трибуне обрушился заградительный барьер, в результате болельщики упали друг на друга примерно с полутораметровой высоты. В настоящий момент известно о 26 пострадавших, четверо из которых получили тяжелые ранения.

Матч был остановлен при счете 0:1, дата доигровки неизвестна.