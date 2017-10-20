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    Россия

    Россиянин нанес 13 ножевых ранений гадалке за "все беды"

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    По данным прокуратуры Волгоградской области, 60-летний мужчина неоднократно обращался к 59-летней гадалке с 1997 года, а в последние годы стал обвинять ее во всех бедах.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина, Юлия Насулина. Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда направила в суд дело в отношении местного жителя, который, по данным правоохранителей, убил ножом гадалку, считая ее виновной в своих бедах, сообщает прокуратура Волгоградской области.

    По версии следствия, примерно с 1997 года обвиняемый 60-летний мужчина неоднократно обращался к 59-летней пострадавшей за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.

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    "Прайм Крайм"
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    "В мае 2017 года, находясь в домовладении женщины, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась", — говорится в сообщении.

    В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в момент совершения преступления был в состоянии невменяемости, это связано с наличием у него психического расстройства, добавили в прокуратуре. При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления.

    Сейчас уголовное дело направили в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера, отметили в прокуратуре.

    Ранее Папа Римский Франциск предостерег верующих от обращения к гороскопам и гадалкам. Он призвал "оставаться на лодке Церкви, отказываясь от искушения сесть в чарующие, но ненадежные шлюпки идеологий, моды и слоганов". 

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