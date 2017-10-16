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    Испанский след предпринимателя Тюрина: Deutsche Welle об убийстве Вороненкова

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (160)

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    В Испании внимательно отнеслись к заявлению генпрокуратуры Украины о причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова Владимира Тюрина, пишут мировые СМИ. Как давно российский уголовный авторитет известен испанской полиции?
    Владимир Тюрин. Архивное фото
    "Прайм Крайм"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, сделанное 9 октября, о причастности российского предпринимателя Владимира Тюрина к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, вызвало интерес испанских правоохранительных органов. Он нисколько не ослаб после опровержения представителями Тюрина утверждений Луценко", пишет Виктор Черецкий в статье для Deutsche Welle.

    Убийство Дениса Вороненкова
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    "По словам сотрудников испанских силовых структур, их интерес объясняется тем, что российский предприниматель проживал долгое время в Испании и подозревался в совершении ряда преступлений. В частности, ему вменялось в вину членство в преступной группировке и отмывание денег, полученных от незаконной деятельности. В 2005 году Тюрин, вернувшийся к тому времени в Россию, был даже объявлен испанцами в международный розыск. По ордеру Интерпола он был арестован в Москве в 2010 году, но не был выдан испанскому правосудию", — продолжает автор публикации.

    Банкет в Аликанте и операция "Оса"

    Представитель Гражданской гвардии (жандармерии), в поле зрения которой в свое время попал россиянин, рассказал DW, что Тюрин появился в Испании в конце 90-х годов. Здесь бизнесмен поселился в муниципальном округе Ориуэла, на юго-западе провинции Аликанте, говорится в статье.

    "По соседству с ним проживал другой хорошо известный Гражданской гвардии гражданин России — Захарий Калашов по кличке "Шакро Молодой", которого испанцы называют "вором в законе". Впоследствии он был осужден в Испании на 8 лет лишения свободы. Тюрин поддерживал связи с Калашовым, и в марте 2003 года, по данным Гражданской гвардии, "засветился" среди гостей, праздновавших его 50-летие", — пишет автор публикации.

    На банкете, который проходил в пятизвездочном отеле Montiboli в городе Вильяхойоса, присутствовали, по словам собеседника DW, известные "криминальные деятели", как проживавшие в Испании, так и приехавшие специально из России на юбилей Калашова. "Это Аслан Усоян — "Дед Хасан", Виталий Изгилов —"Зверь", Тариэл Ониани —"Таро", Леон Ланн и другие. За этими гостями, присутствовавшими на банкете, жандармерия установила наблюдение. Велась видеозапись, поскольку, по мнению испанской стороны, речь шла о "важной преступной сходке", — продолжает Черецкий.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В мае 2005 года сотрудники испанских правоохранительных органов впервые провели крупномасштабную операцию против так называемой "русской мафии". В ходе этой операции под кодовым названием "Оса" были задержаны 28 человек. По словам представителя Гражданской гвардии, Тюрин по делу проходил, но задержан не был, поскольку в это время находился за пределами Испании. Не попал сразу в руки испанских правоохранителей и его сосед Калашов. Последнего задержали в Объединенных Арабских Эмиратах в 2006 году и доставили в Испанию", — говорится в публикации.

    Бизнес русских в Испании

    "Что касается Тюрина, то к нему были претензии у следователя Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу. Последний, по словам представителя Гражданской гвардии, подозревал россиянина в связях с владельцами расположенного в Аликанте предприятия, которое занималось торговлей металлом и через которое, по данным следователя, якобы отмывались в Испании российские капиталы", — продолжает автор статьи.

    Впрочем, другие испанские источники, к примеру, газета АВС, ссылаясь на материалы следствия, утверждают, что лица, чья деятельность была раскрыта в ходе операции "Оса", отмывали деньги также в сфере недвижимости — в районе морских курортов Испании, напоминает Черецкий.

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    Издания El Pais и ABC, публиковавшие материалы о "русской мафии", отмечали, что Тюрин весьма отличался от предполагаемых подельников. "Его называли "образованным состоятельным человеком с большими связями на родине", в частности, в среде известных предпринимателей. Приводилось имя Олега Дерипаски. Испанцы полагают, что Тюрин имеет также обширные контакты среди высокопоставленных российских политиков и чиновников, в том числе в силовых и судебных структурах, а также в мире искусства", — отмечает автор публикации.

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