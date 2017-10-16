Испанский след предпринимателя Тюрина: Deutsche Welle об убийстве Вороненкова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, сделанное 9 октября, о причастности российского предпринимателя Владимира Тюрина к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, вызвало интерес испанских правоохранительных органов. Он нисколько не ослаб после опровержения представителями Тюрина утверждений Луценко", пишет Виктор Черецкий в статье для Deutsche Welle.

"По словам сотрудников испанских силовых структур, их интерес объясняется тем, что российский предприниматель проживал долгое время в Испании и подозревался в совершении ряда преступлений. В частности, ему вменялось в вину членство в преступной группировке и отмывание денег, полученных от незаконной деятельности. В 2005 году Тюрин, вернувшийся к тому времени в Россию, был даже объявлен испанцами в международный розыск. По ордеру Интерпола он был арестован в Москве в 2010 году, но не был выдан испанскому правосудию", — продолжает автор публикации.

Банкет в Аликанте и операция "Оса"

Представитель Гражданской гвардии (жандармерии), в поле зрения которой в свое время попал россиянин, рассказал DW, что Тюрин появился в Испании в конце 90-х годов. Здесь бизнесмен поселился в муниципальном округе Ориуэла, на юго-западе провинции Аликанте, говорится в статье.

"По соседству с ним проживал другой хорошо известный Гражданской гвардии гражданин России — Захарий Калашов по кличке "Шакро Молодой", которого испанцы называют "вором в законе". Впоследствии он был осужден в Испании на 8 лет лишения свободы. Тюрин поддерживал связи с Калашовым, и в марте 2003 года, по данным Гражданской гвардии, "засветился" среди гостей, праздновавших его 50-летие", — пишет автор публикации.

На банкете, который проходил в пятизвездочном отеле Montiboli в городе Вильяхойоса, присутствовали, по словам собеседника DW, известные "криминальные деятели", как проживавшие в Испании, так и приехавшие специально из России на юбилей Калашова. "Это Аслан Усоян — "Дед Хасан", Виталий Изгилов —"Зверь", Тариэл Ониани —"Таро", Леон Ланн и другие. За этими гостями, присутствовавшими на банкете, жандармерия установила наблюдение. Велась видеозапись, поскольку, по мнению испанской стороны, речь шла о "важной преступной сходке", — продолжает Черецкий.

"В мае 2005 года сотрудники испанских правоохранительных органов впервые провели крупномасштабную операцию против так называемой "русской мафии". В ходе этой операции под кодовым названием "Оса" были задержаны 28 человек. По словам представителя Гражданской гвардии, Тюрин по делу проходил, но задержан не был, поскольку в это время находился за пределами Испании. Не попал сразу в руки испанских правоохранителей и его сосед Калашов. Последнего задержали в Объединенных Арабских Эмиратах в 2006 году и доставили в Испанию", — говорится в публикации.

Бизнес русских в Испании

"Что касается Тюрина, то к нему были претензии у следователя Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу. Последний, по словам представителя Гражданской гвардии, подозревал россиянина в связях с владельцами расположенного в Аликанте предприятия, которое занималось торговлей металлом и через которое, по данным следователя, якобы отмывались в Испании российские капиталы", — продолжает автор статьи.

Впрочем, другие испанские источники, к примеру, газета АВС, ссылаясь на материалы следствия, утверждают, что лица, чья деятельность была раскрыта в ходе операции "Оса", отмывали деньги также в сфере недвижимости — в районе морских курортов Испании, напоминает Черецкий.

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Издания El Pais и ABC, публиковавшие материалы о "русской мафии", отмечали, что Тюрин весьма отличался от предполагаемых подельников. "Его называли "образованным состоятельным человеком с большими связями на родине", в частности, в среде известных предпринимателей. Приводилось имя Олега Дерипаски. Испанцы полагают, что Тюрин имеет также обширные контакты среди высокопоставленных российских политиков и чиновников, в том числе в силовых и судебных структурах, а также в мире искусства", — отмечает автор публикации.