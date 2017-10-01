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    Россия

    "Краснодарские каннибалы" отрицают, что ели человечину

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    Подозреваемый в каннибализме Дмитрий Бакшеев отрицает, что вместе с женой практиковал каннибализм, сообщил член ОНК Краснодарского края Виктор Беликов.
    Подозреваемый в каннибализме Дмитрий Бакшеев
    "Компромат"

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. "Краснодарские каннибалы", супруги Бакшеевы, отрицают, что практиковали каннибализм, сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана.

    Квартира семьи каннибалов в России. Видео
    Канал на Youtube RT на русском
    Появились кадры из квартиры краснодарской семьи каннибалов

    "В ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан", — пишет RT.

    Жена Бакшеева также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. Перед этим в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.

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