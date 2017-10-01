"Краснодарские каннибалы" отрицают, что ели человечину

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. "Краснодарские каннибалы", супруги Бакшеевы, отрицают, что практиковали каннибализм, сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана.

"В ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан", — пишет RT.

Жена Бакшеева также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. Перед этим в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.