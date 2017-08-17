Отгрызть ухо, отгрызть нос. Намеки на каннибализм в Запорожье

Из открытых источников

РИА Новости Украина

Отсидев несколько лет в колонии за то, что до полусмерти избил человека и откусил ему нос, запорожский селянин не успокоился. Выйдя на свободу, во время грабежа запорожский "Тайсон" откусил своей жертве ухо, пишет издание Verge.

Бой боксеров-тяжеловесов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда стал притчей во языцех: явно проигрывая в бою и не зная, что делать, бывшая суперзвезда тяжелого веса Тайсон откусил кусок уха своему сопернику.

Невзирая на годы, прошедшие с того самого памятного поединка, в Запорожском регионе немало последователей Майка Тайсона. Так, недавно, во время празднования Дня воздушно-десантных войск в запорожском парке "Дубовая роща" двое экс-десантников, хлебнув немало горячительных напитков, начали выяснять отношения. Во время драки один из дебоширов серьезно грызанул другого за ухо. Так, вцепился, что окровавленного "боксера" отправили к медикам на операцию, а "Тайсона" – к правоохранителям.

"Конфликт между мужчинами 32-х и 34-х лет произошел на фоне распития спиртных напитков. Они начали драться и старший младшему откусил мочку уха. Пострадавшему поставили диагноз "рваная рана уха". Уголовное производство открыто по статье 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Такое правонарушение карается штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Нет сомнений, что бывшие десантники помирятся, выпьют на брудершафт и дело до суда не дойдет. А вот в другом случае, произошедшем в селе Новоказанковатое Черниговского района дело не только дошло в суд, но и был вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. А новоказанковатый "Тайсон" по имени Петр отправился отбывать срок в колонию.

Читайте также: Жестко и жестоко: Украину накрыла эпидемия запредельного криминала

Отсидев шесть лет в тюрьме за то, что до полусмерти избил односельчанина, Петр решил наверстать упущенное время. Для этого он почти каждый день напивался вдрызг. Понятно, что на работу устраиваться 32-летний сельчанин не собирался. И даже то, что он в скором времени должен был стать отцом, не заставило его взяться за ум.

Сожительница вначале мягко и нежно пыталась воздействовать на Петра, но мужчина не внял просьбам. Мол, если решено наверстать упущенные "радости" во время "бесполезно прожитых лет" в колонии, то нужно наверстывать! Скандалы между беременной женщиной и ее сожителем еще сильнее подталкивали мужчину бросаться во все тяжкие.

В один из вечеров Петр нанес, что называется, неофициальный визит своему приятелю. Во время неформальных посиделок мужчины выпили большое количество вина. Если, по-честному, они выпили все запасы спиртного у хозяина. И тогда Петр решил отправиться к 57-летнему односельчанину взять в долг бутылку самогона. Ведь в село Новоказанковатое еще не дошла мода на супермаркеты, работающие в ночное время. Да, и банковской карточки, чтобы цивилизованно отовариться в магазине у Петра не было. Впрочем, как и денег.

Словом, увидев, что в окнах дома свет уже не горит, Петр все же решил достать спиртное любой ценой. Он тихонечко вошел в дом и начал шарить в поисках бутылок с "зеленым змием". В этот момент проснулся хозяин дома. Во тьме он увидел силуэт воришки. Началась драка.

Во время драки хозяин повалил молодого, но пьяного противника на пол. Петр, тщетно пытаясь вырваться из объятий явно побеждающего соперника, вдруг вспомнил о трюке, который проделал в ринге известный во всем мире боксер Майк Тайсон. Словом, Петр "пошел" по стопам закатившейся звезды бокса.

Острая боль пронзила хозяина дома, и он ослабил хватку – ночной гость вырвался из захвата, и выбежал из дома, выплюнув на ходу часть уха противника. Окровавленный селянин, включив свет, нашел свою часть тела на полу, и положил ухо в морозильник, надеясь, что медики смогут его пришить. Увы, спасти орган слуха не смогли.

Зато мужчину виновного в таком необычном преступлении задержали на следующее утро. Он не отпирался, и признался в неумышленном членовредительстве односельчанина. По его словам, он случайно сжал зубы, тужась вырваться из объятий.

Читайте также: Криминал в МВД. Идет естественный отбор кадров — Куликов

Пострадавший от укуса просил на суде не наказывать строго своего обидчика и не лишать его свободы. Мол, уха не вернуть, а колония не исправит мужчину. К тому же, подсудимый искреннее попросил прощения за свою выходку, а к моменту вынесения вердикта у него родилась дочь.

Суд признал мужчину виновным в умышленном средней тяжести телесном повреждении потерпевшему, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. А также взыскал с осужденного в пользу односельчанина материальный и моральный ущерб.