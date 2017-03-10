Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга вместе с каннибалами

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Ведущий американского телеканала CNN Реза Аслан во время съемки авторской программы продегустировал кусочек жареного человеческого мозга, сообщает Guardian.

Представитель индийской секты агхори, практикующий ритуальный каннибализм, угостили Аслана кусочком человеческого мозга, а в качестве напитка предложил алкоголь, налитый в череп умершего соплеменника. В ходе ритуала лицо журналиста также вымазали человеческим прахом.

CNN presenter Reza Aslan sparks backlash after he eats HUMAN BRAIN while filminghttps://t.co/OxMggUCtaU pic.twitter.com/q37q3k4BLz — Daily Mail US (@DailyMail) 10 марта 2017 г.

​Позже телеведущий признался на своей странице в Facebook, что жареный человеческий мозг по вкусу напоминает древесный уголь.

Репортаж из племени каннибалов вызвал скандал, журналиста обвинили в очернении образа индуизма. Впрочем, все подобные обвинения Аслан отвергает.