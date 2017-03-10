наверх
10.03.201714:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга вместе с каннибалами

    (обновлено: )13911
    Сообщается, что телеведущий Реза Аслан готовил репортаж о жизни племени каннибалов в Индии, в ходе которого ему пришлось и самому продегустировать человеческий мозг.
    Дегустация человеческого мозга
    Скриншот видео

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Ведущий американского телеканала CNN Реза Аслан во время съемки авторской программы продегустировал кусочек жареного человеческого мозга, сообщает Guardian.

    Представитель индийской секты агхори, практикующий ритуальный каннибализм, угостили Аслана кусочком человеческого мозга, а в качестве напитка предложил алкоголь, налитый в череп умершего соплеменника. В ходе ритуала лицо журналиста также вымазали человеческим прахом.

    ​Позже телеведущий признался на своей странице в Facebook, что жареный человеческий мозг по вкусу напоминает древесный уголь.

    Репортаж из племени каннибалов вызвал скандал, журналиста обвинили в очернении образа индуизма. Впрочем, все подобные обвинения Аслан отвергает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Грановский
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    ЧП в Европе: нападение в Дюссельдорфе, стрельба в Базеле