наверх
04.09.201712:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России мужчина из мести сжег авто депутата

    (обновлено: )141
    По данным российских правоохранителей, водитель Kia Soul депутата регионального заксобрания подрезал мотоцикл мужчины, который позднее "из чувства мести" сжег автомобиль.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина, Людмила Щербакова. Житель города Елизово на Камчатке признался в поджоге из мести автомобиля депутата регионального заксобрания Романа Литвинова, полицейские задержали нарушителя, сообщает УМВД РФ по региону.

    По дороге в Запорожье загорелся грузовик. Видео
    Видеоканал Криминальное Запорожье на Youtube
    На запорожской трассе сгорел КамАЗ с водителем

    "Установлено, что утром 25 августа 45-летний неработающий елизовчанин поджег автомобиль Kia Soul… За рулем иномарки в тот день находилась супруга владельца, возгорание произошло около здания, где работает гражданка", — говорится в сообщении.

    В нем отмечается, что "на допросе подозреваемый пояснил, что совершил поджог из чувства мести".

    "По его утверждению, водитель Kia Soul в последних числах августа подрезал его мотоцикл. Человека, сидевшего за рулем, задержанный полицейскими злоумышленник не видел, но хорошо запомнил саму автомашину", — поясняет УМВД.

    Поясняется, что в отношении поджигателя полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее сообщалось, что в Харькове сожгли машину главы ячейки "Нацкорпуса" Олега Ширяева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии