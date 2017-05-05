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    В Луганской области мужчина сжег дома соседей и застрелился

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    В полиции сообщили, что к трагедии в селе Лантратовка Луганской области привели 20-летние неприязненные отношения 61-летнего местного жителя с соседями
    В Луганской области мужчина из-за неприязненных отношений с соседями устроил стрельбу и сжег их дома
    ГУ Нацполиции Луганской области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Местный житель села Лантратовка Луганской области сжег дома соседей, поджег собственный, после чего застрелился из ружья, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Сегодня, 5 мая, в дежурную часть Троицкого отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Центральная в с. Лантратовка Троицкого района случилось возгорание трех жилых домов", — говорится в сообщении.

    Было установлено, что 61-летний местный житель с охотничьим ружьем "Сайга" пришел к соседям. В одном и во втором домах, где проживают 32-летний мужчина с семьей и 58-летний мужчина, увидев своего соседа в неадекватном состоянии и с ружьем в руках, не стали оказывать ему сопротивление, а выбежали из жилых помещений.

    ГУ Нацполиции Луганской области
    В Луганской области мужчина из-за неприязненных отношений с соседями устроил стрельбу и сжег их дома

    Облив бензином помещения соседей и совершив поджег, мужчина вышел на улицу, произвел два выстрела вверх и пошел к своему собственному дому. После поджога собственного дома мужчина с ружьем ушел в неизвестном направлении.

    Позднее мужчину обнаружили мертвым в зарослях на пустыре через 300 метров от улицы Центральная. "Он покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из ружья себе в голову. Рядом с ним были обнаружены его ружье и стреляная гильза", — уточнили в полиции.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина с топором набросился на припаркованные возле торгового центра автомобили, повреждены две иномарки.

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