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    Медики рассказали о состоянии певицы Линды

    (обновлено: )20910
    В справочной службе института имени Склифосовского сообщили, что певицу Линду, пострадавшую в ДТП с грузовиков в центре Москвы, выписали из больницы.
    Певица Линда. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Укриана. Певицу Линду (Светлана Гейман), пострадавшую в среду в ДТП в Москве, отпустили из больницы после оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в справочной службе института имени Склифосовского.

    "Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

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