Медики рассказали о состоянии певицы Линды

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Укриана. Певицу Линду (Светлана Гейман), пострадавшую в среду в ДТП в Москве, отпустили из больницы после оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в справочной службе института имени Склифосовского.

"Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.