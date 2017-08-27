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    Россия

    В одном из российских городов можно будет увидеть "парад планет"

    (обновлено: )29
    Жители Екатеринбурга смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Луну в течение сентября. Также в небе над городом можно будет увидеть крупнейший в истории астероид.
    Парад планет. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина, Ольга Ерачина. В сентябре в небе Екатеринбурга можно будет увидеть "парад планет".

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    "Если посмотреть на какую-то точку неба во время "парада планет", то на этой точке неба можно будет увидеть обычно несколько планет. С 12 сентября примерно будет лучше всего виден Меркурий на востоке по утрам. И в том же секторе будут находиться Венера, Марс. И еще Луна будет к ним приближаться где-то с 17-го по 19-е (сентября). Поэтому если посмотреть где-то с 17-го по 19-е (сентября) на восток низко над горизонтом, то там можно будет увидеть у самого горизонта Марс, потом немного повыше Меркурий, выше будет Венера очень яркая. И 18 числа к Венере еще будет приближаться Луна. Вот такое будет интересное событие", — сообщил РИА Новости в воскресенье инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

    Он добавил, что, помимо этого, 1 сентября в небе Екатеринбурга можно будет увидеть крупнейший в истории астероид. "Он, конечно, не очень яркий будет. Но если посмотреть в какой-нибудь небольшой телескоп или бинокль, то его увидеть можно", — отметил Санакоев. По его словам, астероид можно будет и сфотографировать.

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