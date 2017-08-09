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    По городу на гидроцикле. Затопленный дождями Уссурийск

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    Уссурийск и шесть сел оказались затопленными в Приморье в результате прошедших ливней, в городе ввели режим ЧС, сообщает администрация Приморского края России.
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    "Прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС", – говорится в сообщении администрации Приморского края.

    Оказались подтопленными села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш в Хасанском районе, а также в Надеждинском. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

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    Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады. По данным властей, некоторых людей эвакуировали. В Уссурийске развернут пункт временного размещения, вскоре откроются еще несколько.

    Две группы спасателей отправились в районы для создания лодочных переправ: одна группа в район поселка Оленевод, другая — на пути к Хасанскому району. Вскоре третья группа отправится в Уссурийск. Кроме того, задействованы подразделения краевых пожарных. По данным синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

    Как сообщает администрация Уссурийска, есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище. Власти просят людей не выезжать в направлении Борисовской территории.

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