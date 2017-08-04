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    Россия

    Кремль о "дочке" "Сбербанка": будем защищать интересы российского бизнеса

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    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия всегда защищала и будет защищать интересы наших деловых структур, которые занимаются международной деятельностью.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Власти РФ всегда защищали и продолжат защищать интересы российского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг "дочки" "Сбербанка" в Украине.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    "Это частная собственность, собственность российского юридического лица. И нужно исходить из того, насколько сейчас на Украине незыблемым является частная собственность. Это вопрос к украинским властям и, наверное, к имиджу этой страны в мире. Российская сторона всегда защищала и будет защищать интересы наших деловых структур, которые занимаются международной деятельностью. Это обязанность любого государства", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как будет действовать Москва в случае, если Киев попытается национализировать структуру Сбербанка.

    Накануне стало известно, что инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени приняла решение отозвать из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка". Ранее Прокопеня, который, по оценкам белорусской деловой прессы, входит в список 25 самых влиятельных бизнесменов страны, сообщал РИА Новости, что намерен приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской "дочки" Сбербанка.

    На минувшей неделе Нацбанк Украины отказал консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова в согласовании покупки украинской "дочки" Сбербанка, а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу совместно — долей в украинской "дочке" российского ВЭБа из-за недостаточности представленных документов.

    В Нацбанке Украины в пятницу заявили РИА Новости, что документы на покупку украинского "Сбербанка" от других потенциальных инвесторов регулятору не поступали.

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