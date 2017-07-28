Нацбанк отклонил ряд заявок на покупку "дочек" "Сбербанка" и ВЭБа

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отказал консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова в согласовании покупки украинской "дочки" "Сбербанка", а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу — долей в украинской "дочке" российского же ВЭБа из-за недостаточности представленных документов, сообщили РИА Новости в пятницу в регуляторе.

"Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков… НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк"; Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", — пояснил Нацбанк.

Отмечается, что Нацбанк в апреле получил два пакета документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк": 10 апреля 2017 года НБУ получил пакет документов от гражданина Великобритании и Российской Федерации — Саида Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк".

Еще один пакет документов о получении прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% акций банка поступил 14 апреля от гражданина Великобритании и Российской Федерации — Григория Гусельникова.

Между тем, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" "Сбербанка".