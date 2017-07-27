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    Экономика

    Ахметов задолжал российскому "Сбербанку" более 50 млн долл - СМИ

    (обновлено: )133
    Сообщается, что российский "Сбербанк" выдал компании Рината Ахметова кредит под залог активов, связанных с предоставлением мобильных телекоммуникационных услуг.
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Компания "Укртелеком" украинского бизнесмена Рината Ахметова задолжала российскому "Сбербанку" около 1,4 млрд грн, сообщают СМИ, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры.

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    Как сообщает biz.liga.net, "Укртелеком" заложил все ликвидное имущество "Сбербанку" по кредитному договору, который был заключен в 2011 году.

    "По информации ГПУ, "Сбербанк" выдал кредит под залог активов, связанных с предоставлением мобильных телекоммуникационных услуг. А срок его погашения (до 16 ноября 2016 года) уже давно прошел", — пишет издание.

    На данный момент ГПУ расследует уголовное производство по выполнению ЕСУ, которая является дочерней компанией СКМ, условий приватизации крупнейшего оператора фиксированной связи и интернета.

    Напомним, ранее суд в Киеве повторно арестовал акции компании "Тримоб" бизнесмена Ахметова.

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