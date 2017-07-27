Ахметов задолжал российскому "Сбербанку" более 50 млн долл - СМИ

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Компания "Укртелеком" украинского бизнесмена Рината Ахметова задолжала российскому "Сбербанку" около 1,4 млрд грн, сообщают СМИ, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры.

Как сообщает biz.liga.net, "Укртелеком" заложил все ликвидное имущество "Сбербанку" по кредитному договору, который был заключен в 2011 году.

"По информации ГПУ, "Сбербанк" выдал кредит под залог активов, связанных с предоставлением мобильных телекоммуникационных услуг. А срок его погашения (до 16 ноября 2016 года) уже давно прошел", — пишет издание.

На данный момент ГПУ расследует уголовное производство по выполнению ЕСУ, которая является дочерней компанией СКМ, условий приватизации крупнейшего оператора фиксированной связи и интернета.

Напомним, ранее суд в Киеве повторно арестовал акции компании "Тримоб" бизнесмена Ахметова.