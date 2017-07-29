Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье "госизмена". Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщал РИА Новости, что жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку смс в 2008 году, в которых они написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон. По словам Павлова, в 2013 году Джанджгава получила 12 лет лишения свободы, а в 2015 году Кесян приговорили к восьми годам колонии.

"Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в указе.

Аналогичный указ издан в отношении Марины Джанджгавы 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.