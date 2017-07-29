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    Россия

    Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи

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    Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ за отправку смс в 2008 году, в которых они написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье "госизмена". Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

    В апреле адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщал РИА Новости, что жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку смс в 2008 году, в которых они написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон. По словам Павлова, в 2013 году Джанджгава получила 12 лет лишения свободы, а в 2015 году Кесян приговорили к восьми годам колонии.

    "Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в указе.

    Аналогичный указ издан в отношении Марины Джанджгавы 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.

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