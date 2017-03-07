Путин помиловал осужденную за госизмену россиянку

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди, которая получила семь лет колонии из-за отправленного грузинскому знакомому sms о российской военной технике.

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"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом", — говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан во вторник и вступает в силу через пять дней.

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2016 года Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким". При этом глава государства оговорился, что не знаком с деталями дела, и пообещал разобраться.

Sms о российской военной технике Севастиди отправила знакомому в Грузию в 2008 году, незадолго до начала конфликта в Южной Осетии. Примечательно, что по делу о госизмене Севастиди задержали спустя семь лет, в 2015 году, а в марте 2016 года она была приговорена к семи годам колонии.

Напомним, экс-сотрудник РПЦ получил 12 лет за госизмену.