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    Путин помиловал осужденную за госизмену россиянку

    (обновлено: )283
    Как отметил президент России Владимир Путин, он руководствовался принципами гуманности. Согласно данным, указ подписан во вторник и вступает в силу через пять дней.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди, которая получила семь лет колонии из-за отправленного грузинскому знакомому sms о российской военной технике.

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    "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом", — говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

    Указ подписан во вторник и вступает в силу через пять дней.

    В ходе большой пресс-конференции в декабре 2016 года Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким". При этом глава государства оговорился, что не знаком с деталями дела, и пообещал разобраться.

    Sms о российской военной технике Севастиди отправила знакомому в Грузию в 2008 году, незадолго до начала конфликта в Южной Осетии. Примечательно, что по делу о госизмене Севастиди задержали спустя семь лет, в 2015 году, а в марте 2016 года она была приговорена к семи годам колонии.

    Напомним, экс-сотрудник РПЦ получил 12 лет за госизмену.

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