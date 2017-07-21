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    Россия

    Путин признался, что больше всего повлияло на его жизнь

    (обновлено: )14510
    Российский лидер на встрече с воспитанниками центра "Сириус" попытался вспомнить, что оказало на его жизнь значительное влияние. Как выяснилось, это был распад СССР.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин признался, что распад СССР оказал наибольшее влияние на его жизнь.

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    "Событие в жизни? Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение. Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", — сказал российский лидер на встрече с воспитанниками центра "Сириус".

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева. По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми.

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