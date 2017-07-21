Путин признался, что больше всего повлияло на его жизнь

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин признался, что распад СССР оказал наибольшее влияние на его жизнь.

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"Событие в жизни? Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение. Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", — сказал российский лидер на встрече с воспитанниками центра "Сириус".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева. По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми.