КИЕВ, 6 июл ─ РИА Новости Украина. На территории Невского лакокрасочного завода в Колпинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

По данным ведомства, сейчас там работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, в настоящее время опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Сообщение о пожаре поступило в 16.55 мск. В 17.07 из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до №2, в 17.14 — до №3. В двухэтажном производственно-складском ангаре размером 160 на 30 метров выгорело 4,8 тысячи квадратных метров площади. В 19.10 пожар на территории Невского лакокрасочного завода был локализован, однако его тушение продолжается. На расстоянии 300 метров от ангара возник второй очаг пожара площадью 200 квадратных метров. Он также локализован.

"В районе пожара работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по природопользованию, которые осуществляют замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных и опасных веществ. Кроме того, к месту направляется лаборатория ГУП "Экострой" для дополнительного осуществления замеров воздуха. На данный момент опасных для жизнедеятельности человека веществ в воздухе не обнаружено", — говорится в сообщении.

instagram.com/sl4m_13 В Санкт-Петербурге горит завод "Невские краски"

В 19.40 ранг пожара понижен до №2. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

instagram.com/kro_ko В Санкт-Петербурге горит завод "Невские краски"

На месте работают два пожарно-спасательных вертолета Ка-32 и Ми-8, которые уже осуществили 14 сбросов воды на очаг пожара. Кроме того, к месту прибыл специальный пожарный поезд с Московского вокзала, еще один поезд следует к месту с Финляндского вокзала Петербурга.

Напомним, в среду, 5 июля, на территории нефтебазы под Одессой случился пожар.