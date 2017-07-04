В Херсонской области локализован масштабный лесной пожар

Прес-служба ДСНС України

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Лесной пожар площадью 20 гектаров локализован в Херсонской области, сообщает во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в понедельник вблизи села Чулаковка Голопристанского района — произошло возгорание лесной подстилки и сосен отдельными очагами на площади около 20 гектаров на территории Чулаковского лесничества. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от Госслужбы по ЧС привлечены самолет АН-32П и вертолет МИ-8, от Минобороны Украины — вертолет МИ-8.

Прес-служба ДСНС України Пожар на территории Чулакивського лесничества в Херсонской области

"В 7 часов 4 июля пожар локализован, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлекли 50 единиц техники и 146 человек.

Как сообщалось ранее, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.