В Херсонской области локализован масштабный лесной пожар

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Лесной пожар площадью 20 гектаров локализован в Херсонской области, сообщает во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в понедельник вблизи села Чулаковка Голопристанского района — произошло возгорание лесной подстилки и сосен отдельными очагами на площади около 20 гектаров на территории Чулаковского лесничества. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от Госслужбы по ЧС привлечены самолет АН-32П и вертолет МИ-8, от Минобороны Украины — вертолет МИ-8.
"В 7 часов 4 июля пожар локализован, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к ликвидации пожара привлекли 50 единиц техники и 146 человек.
Как сообщалось ранее, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.