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    В Херсонской области локализован масштабный лесной пожар

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (78)

    (обновлено: )1401
    По данным ведомства, огонь вспыхнул в понедельник вблизи села Чулаковка Голопристанского района - произошло возгорание лесной подстилки и сосен отдельными очагами на площади около 20 гектаров на территории Чулаковского лесничества.
    Пожар на территории Чулаковского лесничества в Херсонской области
    Прес-служба ДСНС України

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Лесной пожар площадью 20 гектаров локализован в Херсонской области, сообщает во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, огонь вспыхнул в понедельник вблизи села Чулаковка Голопристанского района — произошло возгорание лесной подстилки и сосен отдельными очагами на площади около 20 гектаров на территории Чулаковского лесничества. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от Госслужбы по ЧС привлечены самолет АН-32П и вертолет МИ-8, от Минобороны Украины — вертолет МИ-8.

    Прес-служба ДСНС України
    Пожар на территории Чулакивського лесничества в Херсонской области

    "В 7 часов 4 июля пожар локализован, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к ликвидации пожара привлекли 50 единиц техники и 146 человек.

    Как сообщалось ранее, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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