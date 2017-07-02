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    Россия

    Число погибших в масштабной аварии в Татарстане возросло

    (обновлено: )10501
    Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения с грузовиком автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По факту ДТП были возбуждены два уголовных дела.
    Автобус и грузовик столкнулись в Татарстане
    16.mchs.gov.ru

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Количество жертв масштабной аварии с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14 человек, сообщила журналистам помощник руководителя регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова.

    ДТП в Заинском районе. Автобус Самара-Ижевск
    Канал МЧС Татарстан на Youtube
    Страшная авария в Татарстане: 13 погибших

    "Погибших уже 14", — сказала Газизова.

    Она отметила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.

    Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, 15 человек пострадали (из них госпитализированы 12).

    По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование аварии взято на контроль центрального аппарата СК России.

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