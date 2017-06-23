Опубликованы фото сближения российского истребителя и перехватчика США

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Европейское командование ВС США опубликовало фотографии сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой, которое произошло в минувший понедельник.

На опубликованных фотографиях виден российский истребитель с пилотом в кабине, выполняющий маневры перехвата американского военного воздушного судна. Всего командование представило восемь снимков.

eucom.mil Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U

Американские военные также отметили, что контакт был охарактеризован как небезопасный из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом во время перехвата".

eucom.mil Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U

19 июня российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135. Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным. По данным телеканала Fox News, расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.

В Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским Су-27, выполнив провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

В ведомстве также добавили, что через десять минут после инцидента с самолетом-разведчиком США в Балтийском море в зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27.