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    Россия

    Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

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    Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
    Истребители Су-27СМ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.

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    Самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился Шойгу, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

    Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

    В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.

    Ранее сообщалось, что с военно-воздушной базы в Шотландии по тревоге вылетели два британских истребителя, реагируя на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства.

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