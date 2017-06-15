Путин: Россия старается не вмешиваться в дела Украины

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе "прямой линии" президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".

"Я не могу согласиться, что всех мажут одной черной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской. Но вот такая избыточная, публичная что ли поддержка — мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине", — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Путин поблагодарил жителя Киева за его позицию. "Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вы сейчас сказали об участии в акции "Бессмертный полк" — мы это видим и ценим", — подчеркнул Путин.

"Поверьте, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее ценим", — заявил президент.

Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

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Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.