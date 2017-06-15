Путин ответил на слова Порошенко о "немытой России"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин ответил на слова украинского коллеги Петра Порошенко, который процитировал стихотворение Михаила Лермонтова о "немытой России".

По словам Путина, "голубых мундиров" в ЕС, куда Порошенко ведет страну, больше, чем в России.

"Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, который в это время был частью Российской империи, он переезжал как бы из одной части, из Петербурга, и своей родины в другую часть Российской империи, он никуда не уезжал, на самом-то деле. Может быть Петр Алексеевич (Порошенко) таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается, но он делает это тонко так, с оглядкой на ура-патриотов и на националистов-придурков, которые там бегают со свастикой, но нам говорит: ребята, у меня там интересы в России есть, я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Но, конечно, это только предположение смелое", — сказал Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"На самом деле, скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своими избирателям, что он выполняет данные обещания, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорят, цивилизационный выбор, ведет страну в Европу", — добавил он.

"Кстати говоря, помните там "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, ну, и удачи, особенно с новобранцами", — сказал Путин.

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Также глава РФ отметил, что в строках, процитированных Порошенко, Лермонтов говорит и о тех регионах, которые сейчас называются Украиной.

Путин напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 году, когда ехал на Кавказ в действующую армию: "Он был офицер и защищал интересы своего отечества, был храбрый офицер".

"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, при торжественном "запуске" безвиза президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении довольно много внимания уделил России.