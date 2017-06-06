В РФ начали проверку лайнера-"беглеца" "Генерал Ватутин"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", вместо Одессы отправившийся в Ростов-на-Дону, проходит таможенную проверку в Керченском проливе в районе порта Кавказ. Об этом представитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) сообщил РИА Новости. УНИАН Приключения лайнера-"беглеца" "Генерал Ватутин"

"Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем", — рассказал собеседник агентства.

Представитель Росморречфлота также отметил, что лайнер был продан российскому собственнику, а потому судно пребывает на территории РФ на законных основаниях. Он добавил, что на борту находятся около 15 человек — экипаж и представитель судовладельческой компании.

Ранее сообщилось, что лайнер "Генерал Ватутин" 1 июня вышел из Киева в "горящий тур". Однако, по данным СМИ, лайнер неожиданно изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону.