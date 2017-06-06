Приключения лайнера-"беглеца" "Генерал Ватутин"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданный поворот

Во вторник, 6 июня, сети потрясла новость — украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс и вместо Одессы направился в Крым, а оттуда – на Ростов-на-Дону.

Сообщалось, что 1 июня лайнер "Генерал Ватутин" из Киева вышел в так называемый "горящий" круиз. Не заходя в очередной пункт — порт Одессу, лайнер двинулся из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Но в понедельник, 5 июня, в 5:00 утра, он вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

Сообщается, что судно идет в Ростов-на-Дону.

Wikipedia via U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Michael B. Lavender Корабли ВМФ США бросают вызов Китаю

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Как свидетельствуют данные сайта Marinetraffic, который отслеживает перемещения судов в мире в режиме онлайн, на данный момент лайнер "Генерал Ватутин" находится у побережья Крыма, заходит в Керченский пролив, и держит курс в сторону Керчи (порт Кавказ Краснодарского края РФ).

Тем временем, порт Ростова-на-Дону отказался принимать украинский лайнер. Об этом сообщил начальник службы эксплуатации гавани Виталий Виробян.

По его словам, в ростовском порту занимаются только грузовыми судами и не имеют никакой информации о подходе "Генерала Ватутина". "Нет, мы не пустим сюда его", — цитирует его "Думская".

Не сбежал, а продали

Вскоре история с неожиданный поворотом лайнера прояснилась.

В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на "Ватутине" пояснили, что лайнер никуда не сбежал, а его попросту продали. И теперь новый хозяин принял решение перегнать его на восток.

Как заявил директор круизной компании "Червона рута" Дмитрий Соколов, сейчас "Генерал Ватутин" принадлежит частной офшорной сейшельской компании.

По его словам, на борту судна нет туристов, только 12 человек экипажа.

При этом Соколов высказал сомнения по поводу покупки судна российской компанией. По его словам, в Ростов оно направляется вероятно с целью транзита.

"Ничего он не менял. Теплоход был без туристов. Он поменял владельца, поменял флаг и ушел по указанию нового владельца. Вот и все, что я могу вам сказать по этому поводу. То есть просто была смена собственника. Это так называется. Шумиха возникла потому, что какая-то компания дала не правдивую информацию и больше ничего. Теплоход 25 мая вышел из Киева, потом стоял три дня в Херсоне, оформлял документы. Спокойно стоял и никому он не нужен был. Потом пошел в Измаил. Там было официальное изменение собственника. Он был снят с учета украинского регистратора и встал на учет в иностранный реестр, белизский. Есть такая страна — Белиз. Под белизским флагом с новым судовладельцем он ушел и все…Я не думаю, что российская компания приобрела судно. Но он будет или в Ростове стоять или пойдет дальше. Это уже новых хозяев нужно спрашивать. Я не знаю", — сказал он в эфире "ГС".

При этом Соколов отметил, что судьба лайнера закончилась бесславно — "теплоход с октября 2013 года стоял и гнил в Киеве".

"Попытка в этом году возродить это дело на "Ватутине", к сожалению, не увенчалась успехом. Рейсы были все аннулированы. И больше ничего нельзя было сделать. А в конечном итоге корабль просто утонул, как металлолом, возле берега и больше ничего. Поэтому это вынужденная мера. Так что вот так. Продали его за очень небольшие деньги. А вообще может и не продали, а там, по-моему, был договор собственников. Украинские компании в этих сделках уже не принимали участия. Это не украинские компании. Никто не продавал, потому что этот теплоход был как инвестиция. Это значит, что его заводили в Украину, как инвестицию, в 2002 году. И как инвестиция, он ушел. Его простой стоил миллионы гривен в год. Теплоход гнил, но дело не в том, сколько стоило это все", — рассказал Соколов.

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По данным Регистра судоходства Украины, сейчас "Ватутин" принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Порт приписки — Херсон.

Теплоход "Генерал Ватутин" построили еще в 1986 году на судоверфи в Германии по проекту 302. После завершения строительства он поступил в гособъединение "Укрречфлот", где работал на Днепре и Черном море.

С 2005 до 2013 года теплоход работал на круизной линии "Киев — Ялта — Одесса" с зарубежными туристами. Однако с 2013 года "Генерал Ватутин" находился на отстое в Киеве.