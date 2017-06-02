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    Россия

    Путин: экономика России справилась с санкциями, но лучше бы их не было

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (363)

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    По заявлению президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, лучше бы санкций Запада в отношении России не было и "нужно с этим заканчивать".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российская экономика справилась с введенными странами Запада санкциями, но лучше бы их не было, с этим нужно заканчивать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    "Конечно, ничего хорошего нет, но сказать, что это смертельно, это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать", — сказал Путин.

    Ранее представитель Белого дома заявил, что администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить.

    Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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