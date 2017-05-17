Число жертв взрыва в Волгограде возросло

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения дома в Волгограде три человека погибли, 10 пострадали.

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"Из-под завала извлечено тело девочки, погибших стало четверо", — сказал источник в экстренных службах региона.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.