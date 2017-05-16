В жилом доме Волгограда произошел взрыв: есть жертвы

МОСКВА/ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Шестнадцать квартир разрушены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает ряд СМИ.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
Волгоград, Россия.— InfoResist (@InfoResist) 16 мая 2017 г.
По предварительной версии — газ. pic.twitter.com/9EyPdT2zRc
Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.
Ранее под Киевом произошел взрыв во дворе дома судьи.