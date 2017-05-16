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    В жилом доме Волгограда произошел взрыв: есть жертвы

    (обновлено: )16001
    Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.
    Взрыв в жилом доме Волгограда
    @InfoResist

    МОСКВА/ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Шестнадцать квартир разрушены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает ряд СМИ.

    Официальной информации о пострадавших пока нет.

    ​Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.

    Ранее под Киевом произошел взрыв во дворе дома судьи.

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