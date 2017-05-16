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    Взрыв в жилом доме Волгограда: число погибших возросло до трех

    (обновлено: )26
    По данным источника РИА Новости в экстренных службах, подъезд рухнул после взрыва бытового газа, произошедшего в ходе ремонтных работ. Погибших стало трое, пострадавших - восемь.
    Взрыв в жилом доме Волгограда
    Фото из открытых источников

    МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда увеличилось до трех, еще восемь человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "Погибших стало трое, пострадавших — восемь", — сказал собеседник агентства.

    По данным источника РИА Новости в экстренных службах, подъезд рухнул после взрыва бытового газа, произошедшего в ходе ремонтных работ.

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