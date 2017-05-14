В Москве прошел многотысячный митинг

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Москве, на проспекте Сахарова, в воскресенье прошел митинг, посвященный программе реновации устаревшего жилого фонда.

Как сообщил столичный главк МВД РФ, акция прошла без нарушений, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Сразу по окончании митинга мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти внимательно отнесутся ко всем прозвучавшим заявлениям, и мнения москвичей будут максимально учтены в ходе работы над проектом.

Накануне жители восточного, юго-восточного, северо-восточного и северного округов Москвы провели митинг с требованием включить их дома в предварительный перечень для голосования в рамках формирующегося проекта программы реновации.

Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции высказывали опасения, что в рамках реновации будут нарушены их права, например, что их лишат права выбора. Также звучало беспокойство, что в программу могут быть внесены добротные дома, чье техническое состояние позволяет им служить ещё много лет. Кроме того, некоторых тревожило, что Москва в рамках реновации может быть застроена 25-этажными домами и столица в целом станет некомфортным городом.

При этом некоторые участники высказывали недовольство тем, что в предварительный перечень для голосования не попали дома, которые действительно требуют расселения. В частности, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас посетовал, что в его районе есть дома, которые необходимо было снести еще несколько лет назад.

Организаторы митинга подчеркнули, что мероприятие не носит политический характер. "Наш митинг — общегражданский", — заявила, в частности, депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Тем не менее, политические лозунги все же звучали.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких инцидентов. В частности, полицейские увели двух женщин, высказывавших резкое несогласие с выступающими. Несколько мужчин в толпе выкрикивали оскорбления в адрес выступавших. В конце митинга к сцене попытался пройти оппозиционер Алексей Навальный с женой и ребёнком, к выступлению не заявленный, но полицейские вывели его за пределы мероприятия.

В конце митинга была озвучена резолюция, которую предполагается передать в правительство Москвы. В частности, в ней требуется отклонить готовящийся законопроект и продолжить публичный диалог с гражданским обществом.

Сразу по окончании митинга мэр Москвы заявил, что столичные власти внимательно отнесутся ко всем заявлениям. "Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", — написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в митинге оппозиции "За Россию против произвола и репрессий" на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около тысячи человек.