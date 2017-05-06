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    В митинге в Москве приняли участие около 1 тыс человек - МВД России

    (обновлено: )15
    Согласно информации организаторов, основной мотив акции - подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.
    Шествия и митинг оппозиции в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В митинге оппозиции "За Россию против произвола и репрессий" на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около тысячи человек. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

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    "В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимает участие около 1000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.

    По словам организаторов, основной мотив акции — подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

    Ранее сообщалось, что митинг начался на проспекте Сахарова с получасовой задержкой. Выступление организаторов акции, первоначально запланированное в субботу на 13.00, началось на внутренней стороне проспекта Сахарова. Собравшиеся развернули несколько десятков флагов. 

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