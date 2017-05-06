В митинге в Москве приняли участие около 1 тыс человек - МВД России

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В митинге оппозиции "За Россию против произвола и репрессий" на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около тысячи человек. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

"В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимает участие около 1000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, основной мотив акции — подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

Ранее сообщалось, что митинг начался на проспекте Сахарова с получасовой задержкой. Выступление организаторов акции, первоначально запланированное в субботу на 13.00, началось на внутренней стороне проспекта Сахарова. Собравшиеся развернули несколько десятков флагов.