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    Россия

    Около 250 человек участвовали в несанкционированной акции в Москве

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    По словам координатора движения "Открытая Россия" Марии Бароновой, среди основных требований акции создать в России "обстановку для легальных и легитимных выборов" и разрешить всем, "в том числе Алексею Навальному, выдвижение в качестве кандидата в 2017 году".
    Блогер, журналист, оппозиционный активист Мария Баронова во время несанкционарованной акции движения Открытая Россия в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участие в несанкционированной акции в Москве в субботу приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

    "В центре Москвы завершилась несанкционированная акция "Открытой России", в которой приняло участие порядка 250 человек. Нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении.

    Координатор движения "Открытой России" Мария Баронова заявила в субботу РИА Новости, что передала в администрацию президента обращение с просьбой организовать независимые институты и обеспечить легитимные выборы.

    По словам Бароновой, среди основных требований в переданном обращении — создать в России "обстановку для легальных и легитимных выборов" и разрешить всем, "в том числе Алексею Навальному, выдвижение в качестве кандидата в 2017 году".

    Согласно закону, решение о регистрации кандидатов принимает не глава государства, а Центральная избирательная комиссия после приема необходимых документов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что любой россиянин может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, если отвечает указанным в конституции требованиям.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционарованная акция движения "Открытая Россия" в Москве

    В феврале Ленинский суд Кирова в среду повторно осудил Навального за хищение 16 миллионов рублей у "Кировлеса", судья сразу назначил условный срок в пять лет и штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

    Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на массовую демонстрацию 29 апреля — власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь — один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

    Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае, если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.

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