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    Россия

    Во Владивостоке девушка на Mercedes разбила 11 припаркованных машин

    (обновлено: )338
    Как отметили в полиции, девушка не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет.
    Во Владивостоке девушка на Mercedes разбила 11 припаркованных машин
    УМВД РФ по Приморскому краю

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и повредила 11 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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    "Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения", — говорится в сообщении.

    Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови девушки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

    Сотрудники полиции проводят проверку.

    УМВД РФ по Приморскому краю
    Во Владивостоке девушка на Mercedes разбила 11 припаркованных машин

    Напомним, во Львове на улице Липинского водитель на автомобиле Volvo снес киоск и столб.

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