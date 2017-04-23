КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и повредила 11 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения", — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови девушки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

УМВД РФ по Приморскому краю Во Владивостоке девушка на Mercedes разбила 11 припаркованных машин

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