Новак: неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется

РИА Новости

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется, несмотря на соглашение по сокращению добычи этого сырья, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления на конференции CERAWeek.

"(В результате – ред.) соглашения с ОПЕК последние два-три месяца цены (остаются – ред.) на одном уровне, но мы понимаем, что существует большая неопределенность на рынке, и эта неопределенность не уменьшается даже независимо от того, что цены стабилизировались", — сказал Новак.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.