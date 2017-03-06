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    Россия

    Новак: неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется

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    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, существует большая неопределенность на рынке, и эта неопределенность не уменьшается даже независимо от того, что цены стабилизировались.
    Александр Новак
    РИА Новости

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется, несмотря на соглашение по сокращению добычи этого сырья, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления на конференции CERAWeek.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
    ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

    "(В результате – ред.) соглашения с ОПЕК последние два-три месяца цены (остаются – ред.) на одном уровне, но мы понимаем, что существует большая неопределенность на рынке, и эта неопределенность не уменьшается даже независимо от того, что цены стабилизировались", — сказал Новак.

    ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

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