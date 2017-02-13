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    Нефть дешевеет более чем на 1% из-за роста числа буровых в США

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    По состоянию на 17.39 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,83% - до 55,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,63% - до 52,98 доллара за баррель
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Цена нефти в понедельник ускорила снижение, поскольку рынок продолжает реагировать на опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
    ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

    По состоянию на 17.39 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,83% — до 55,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,63% — до 52,98 доллара за баррель.

    По итогам завершившейся 10 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,6%, до 741 единицы, в том числе нефтяных — на 8 единиц, до 591 штуки, число газодобывающих — на 4 единицы, до 149 штук, сообщила Baker Hughes. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 200 штук, или на 36,97%.

    Сдерживают удорожание данные ОПЕК о сокращении добычи входящими и не входящими в картель странами в январе. ОПЕК уменьшила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

    "Это дилемма для ОПЕК. Они хотят помочь себе, но этим они помогают и другим. Это неизбежно. ОПЕК говорит, что они не могут изменить то, что происходит в США, поэтому, да, добыча (в США — ред.) увеличится", — приводит агентство Блумберг мнение директора по нефтяным рынкам и перерабатывающему сектору Спенсера Уэлча (Spencer Welch).

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