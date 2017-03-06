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    В мире

    Нефть дешевеет на данных об увеличении числа буровых в США

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    По состоянию на 19.53 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% - до 55,87 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,36% - до 53,14 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com
    ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

    По состоянию на 19.53 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 55,87 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,36% — до 53,14 доллара за баррель.

    Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в стране выросло на 267 штук, или на 54,6%.

    Число нефтяных буровых установок выросло на семь, или на 1,16%, до 609 единиц. При этом количество газодобывающих установок уменьшилось за неделю на пять, или на 3,31%, до 146 штук.

    "Пока число буровых установок в США будет увеличиваться, рост добычи нефти будет оказывать давление на ОПЕК, которая может не только продлить действие соглашения, но и сократить добычу в еще большей степени", — приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Energy Management Institute Доминика Чиричелла (Dominick Chirichella).

    ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

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