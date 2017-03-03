Нефть дорожает вопреки данным о росте числа буровых в США

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в пятницу вечером, несмотря на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

По состоянию на 20.35 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 55,59 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% — до 53,12 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 267 штук, или на 54,6%.

Число нефтяных буровых установок выросло на семь, или на 1,16%, до 609 единиц. При этом количество газодобывающих установок уменьшилось за неделю на пять, или на 3,31%, до 146 штук.

Однако инвесторы обратили внимание на то, что темпы роста числа буровых установок в последнее время замедляются. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 24 февраля, показатель вырос на 3 штуки, неделей ранее — на 10 установок.