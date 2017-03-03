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    Нефть дорожает вопреки данным о росте числа буровых в США

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    По состоянию на 20.35 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% - до 55,59 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% - до 53,12 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в пятницу вечером, несмотря на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По состоянию на 20.35 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 55,59 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% — до 53,12 доллара за баррель.

    Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 267 штук, или на 54,6%.

    Число нефтяных буровых установок выросло на семь, или на 1,16%, до 609 единиц. При этом количество газодобывающих установок уменьшилось за неделю на пять, или на 3,31%, до 146 штук.

    Однако инвесторы обратили внимание на то, что темпы роста числа буровых установок в последнее время замедляются. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 24 февраля, показатель вырос на 3 штуки, неделей ранее — на 10 установок.

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