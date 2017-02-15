МИД РФ будет разоблачать фейковые новости иностранных СМИ

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. МИД РФ откроет на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться фейковые новости иностранных СМИ, заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения, заявила на брифинге в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран", — сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что российское внешнеполитическое ведомство будет такие новости "по большому счету, разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее".

Американские СМИ вместо борьбы с фейковыми новостями сами во многих случаях являются их авторами, заявила Захарова.

"Один пример: как вы знаете, на днях вновь американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что российские спецслужбы, российская сторона, якобы, выразила готовность в качестве подарка президенту США выдать бывшего сотрудника АНБ Сноудена. Это не первый раз, когда американские СМИ публикуют эти ссылки на некие неназванные источники. И ведь мы их уже комментировали", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что во всех этих случаях никто не обращался к российской стороне за подтверждением или опровержением до публикации этой информации.

"Во-вторых, уже комментировала российская сторона на разных уровнях абсолютную абсурдность этих заявлений. Это два. Как же вы боретесь с фейковыми новостями, когда вы делаете все, чтобы их создавать?", — сказала Захарова.

Ранее представитель администрации США заявил телеканалу NBC, что американская разведка утверждает, что Россия якобы рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США в качестве "подарка" Трампу. Бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл ранее также говорил о такой возможности. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не поднимали вопрос о передаче Сноудена, эта тема в настоящее время не фигурирует в двусторонних отношениях.