наверх
27.01.201723:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Украинский выбор" сообщил о фейковой странице Медведчука в Facebook

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (163)

    63
    Согласно информации от администрации Facebook аккаунт Виктора Медведчука был отключен без возможности восстановления. В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинское общественное движение "Украинский выбор — право народа" заявляет, что в социальной сети Facebook появилась фейковая страница лидера движения Виктора Медведчука.

    На месте погрома офиса Медведчука в Киеве
    Украинское фото
    На месте погрома офиса Медведчука в Киеве

    Во вторник возглавляемая Медведчуком организация заявила о блокировке его аккаунта в Facebook. По их мнению, это связано не с содержимым страницы, а исключительно с личностью лидера "Украинского выбора". Компания Facebook сообщила РИА Новости, что не комментирует блокировку аккаунта Медведчука.

    "Мы получили информацию от администрации Facebook о том, что "аккаунт был отключен без возможности восстановления". В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована. Дизайн и материалы, размещенные на ней, имитируют бывшую страницу Виктора Медведчука, однако сам Медведчук в данный момент никакого контроля над ней не имеет. Мы уверены, что новый администратор страницы, получивший ее в управление при активном участии администрации сети Facebook, намерен использовать ее для размещения материалов, направленных на фальсификацию информации о деятельности Виктора Медведчука", — говорится в заявлении на сайте движения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения